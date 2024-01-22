Путин создал в России кадровый резерв чиновников Путин утвердил указ о кадровом резерве для государственной гражданской службы

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Президент Владимир Путин своим указом создал в России федеральный кадровый резерв для госслужбы, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правой информации. Руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций рекомендовано использовать эту систему для назначения управленцев.

Отмечается, что федеральный кадровый резерв — это «сформированная группа лиц, соответствующих определенным квалификационным и иным требованиям для замещения должностей федеральной гражданской службы категории „руководители“ высшей группы должностей государственной гражданской службы РФ, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом или правительством России». Кандидаты в кадровый резерв будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню. Они также должны будут отчитываться о доходах и проходить необходимые проверки.

Дефицит кадров в российской экономике ощущается сейчас как никогда остро, пояснила в разговоре с NEWS.ru аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Она напомнила, что, согласно опросам, до 85% работодателей сталкиваются с нехваткой рабочей силы, особенно в промышленности, строительстве и транспортно-логистической сфере.

По ее мнению, увеличение численности трудоспособного населения если и происходит, то за счет поэтапного повышения пенсионного возраста. Как добавила эксперт, для компаний это создает ограничения, «поскольку работники старшего возраста хуже обучаются, менее мобильны и обладают менее крепким здоровьем».