Путин: Россия сделает всё необходимое для помощи детям-сиротам из Донбасса

Пункт временного размещения для украинских детей из Донбасса / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство сделает всё для поддержки детей Донбасса, оставшихся без родителей. По его словам, которые приводит РИА Новости, это будет означать и помощь с поиском семей для сирот.

Мы сделаем всё, чтобы обеспечить их всеми мерами социальной поддержки. Поможем детям, которые потеряли близких, обрести такие же любящие, дружные, щедрые семьи, — подчеркнул президент.

30 мая президент России подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для детей-сирот с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик. По новому закону дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Украины или из ЛДНР, приобретают гражданство РФ в упрощенном порядке. На следующий день заявки от детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины на получение российского гражданства в упрощенном порядке начали принимать в территориальных органах МВД России.