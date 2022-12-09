Путин: Россия готова к договоренностям по Украине

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Москва готова к установлению договоренностей по Украине, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, при любом раскладе эти договоренности придется устанавливать. Глава государства подчеркнул, что после слов бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях необходимо заранее изучать, с кем ты имеешь дело.

В конечном итоге договариваться (с Украиной. — NEWS.ru) придется. <...> Я уже много раз говорил, что мы готовы к договоренностям, мы открыты, но это заставляет нас задуматься о том, с кем мы имеем дело, — сказал Путин.

Ранее Меркель в интервью газете Zeit рассказала, что Минские соглашения 2014 года были «попыткой дать Украине время». Она усомнилась в том, что страны НАТО на тот момент могли бы сделать для помощи Киеву столько же, сколько они делают сейчас.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реплику экс-канцлера ФРГ, ранее заявила, что Германия и коллективный Запад в целом не планировали выполнять Минские соглашения. Согласно утверждению российского дипломата, соглашения использовались для того, чтобы выиграть время для поставок оружия на Украину.