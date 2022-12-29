Путин разрешил участвующим в СВО силовикам не декларировать доходы

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от декларирования доходов участвующих в военной операции на Украине сотрудников силовых ведомств, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В категорию освобожденных попали военные, сотрудники МВД, национальной гвардии, а также лица, имеющие специальные звания.

В период проведения специальной военной операции <...> военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ, принимающие участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие задачи, связанные с ее проведением, <...> замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах, не предоставляют такие сведения, — говорится в указе.

Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова рассказала, что с момента начала частичной мобилизации по 30 ноября банки в России реструктуризовали 155 тысяч кредитов мобилизованным гражданам и членам их семей. По ее словам, общая сумма кредитов, по которым были изменены условия, составляет 58,8 млрд рублей. Этот показатель оказался в два раза ниже прогнозируемого специалистами Банка России в сентябре.