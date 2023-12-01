Путин рассказал о продолжительности жизни в России по итогам 2023 года Путин: продолжительность жизни в России по итогам года составит около 74 лет

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение». По его словам, которые приводит ТАСС, ответственная работа правительства и медицинских учреждений позволила достичь достойных результатов.

Слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, — рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни. По итогам года она составит около 74 лет, — сказал глава государства.

Ранее результаты опроса hh.ru показали, что почти в каждой третьей компании в России до сих пор нет программ заботы о здоровье сотрудников. При этом в 75% компаний сообщили, что хотели бы внедрить доступные для работников программы ДМС. По данным исследования, ДМС есть лишь у 37% российских компаний, при этом в каждой четвертой организации в России устраивают спортивные мероприятия для сотрудников.

Международная команда во главе со специалистом Московского физико-технического института Петром Федичевым ранее провела исследование и выявила, что максимальная продолжительность жизни человека составляет 120–150 лет. Они сопоставили данные анализов крови более 500 тысяч человек, принимая во внимание генетические особенности и образ жизни.