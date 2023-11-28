В каждой третьей компании в России не заботятся о здоровье сотрудников HeadHunter: почти у трети компаний нет программ заботы о здоровье сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти в каждой третьей компании в России до сих пор нет программ заботы о здоровье сотрудников, об этом свидетельствуют результаты опроса hh.ru, имеющиеся в распоряжении NEWS.ru. При этом в 75% компаний сообщили, что хотели бы внедрить доступные для работников программы ДМС.

Как показало исследование, ДМС есть у 37% российских компаний. При этом в каждой четвертой организации в России устраивают спортивные мероприятия для сотрудников.

23% респондентов оплачивают фитнес или спортзал работникам, диспансеризация доступна сотрудникам 22% компаний. Возможность отправлять работников на лечение в санатории есть у 14% компаний. При этом программы восстановления после травмы или тяжелой болезни доступны в 7% компаний.

Программ психологической поддержки нет у 64% компаний, из них 69% хотели бы проводить мастер-классы по личностному развитию, которые пока устраивают лишь в 15% компаний. В онлайн-формате психологическая помощь есть в 8% организаций, консультации корпоративного психолога доступны в 5% случаев. Программы измерения стресса есть лишь в 4% компаний, как и горячая линия поддержки.

Ранее треть россиян назвали себя трудоголиками, а 48% опрошенных признались, что время от времени задумываются об этом. При этом 19% граждан отказались отнести себя к числу одержимых трудом.