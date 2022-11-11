Опрос показал, сколько россиян считают себя трудоголиками «Работа.ру»: треть россиян считают себя трудоголиками

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К числу трудоголиков себя относят порядка трети россиян. Такой результат показал опрос сервиса «Работа.ру», данные публикует ТАСС. По словам респондентов, такую характеристику они применяют к себе в основном из-за мыслей о работе в нерабочее время и труда сверх установленной нормы.

Треть опрошенных россиян (33%) считают себя трудоголиками, 48% время от времени задумываются о своем трудоголизме и 19% твердо уверены, что они не трудоголики, — говорится в исследовании.

Самая популярная причина, по которой люди считают себя трудоголиками — беспокойные мысли о работе в нерабочее время. об этом заявили 50 респондентов. Еще 44% признались, что стабильно работают более восьми часов в день. а 24% трудятся даже по выходным. 14% граждан пишут и звонят коллегам вне работы, 13% занимаются одновременно несколькими проектами, еще столько же испытывают чувство тревоги вне работы, а 12% заявили, что просто не умеют расслабляться и отдыхать.

Наиболее редкими «симптомами» трудоголизма стали отсутствие хобби, не связанных с профессиональной деятельностью (9%), несколько мест работы (8%), отсутствие интереса к жизни за пределами рабочего места (7%).

Чаще всего к числу трудоголиков себя причиляют жители Перми (45%), Нижнего Новгорода (38%) и Новосибирска (36%). Среди москвичей трудоголиков насчитывается 31%, среди жителей Санкт-Петербурга — 27%.

Ранее сообщалось, что жители российской столицы независимо от профессии хотели бы ежемесячно зарабатывать в среднем от 170 тысяч рублей. При этом самую высокую «зарплату мечты» заявили представители маркетинга и рекламы, а самые скромные — у работников на производстве и в агропромышленном комплексе.

Также сервис по поиску работы SuperJob привел результаты опроса, согласно которому для счастья среднестатистическому россиянину нужен доход в 205 тысяч рублей в месяц. Больше всего денег нужно москвичам — 250 тысяч рублей, ростовчанам — 205 тысяч рублей, а также жителям Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени — по 200 тысяч рублей.