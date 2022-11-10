Стала известна «зарплата мечты» москвичей «Работа.ру»: жители Москвы хотели бы зарабатывать от 170 тысяч рублей в месяц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители российской столицы независимо от профессии хотели бы ежемесячно зарабатывать в среднем от 170 тысяч рублей. Такие данные исследования сервиса «Работа.ру» приводит РИА Новости. При этом самую высокую «зарплату мечты» заявили представители маркетинга и рекламы, а самые скромные — у работников на производстве и в агропромышленном комплексе.

По данным опроса, средняя желаемая зарплата в Москве у специалистов разных областей составляет 170 717 рублей в месяц. При этом соискатели разного возраста демонстрируют разные зарплатные ожидания. Самые высокие — у специалистов в возрасте от 45 до 55 лет, они хотели бы получать около 178 тысяч рублей. В то же время работники от 18 до 25 лет готовы удовлетвориться ежемесячным доходом в размере 128 тысяч рублей.

Самую высокую «зарплату мечты» для себя заявили представители маркетинга, рекламы и PR — 217 тысяч рублей в месяц. Второе место у соискателей отрасли IT и телекома — 208 тысяч рублей. Третье место у работников сферы дизайна и творчества — 191 тысяча рублей в месяц.

Сотрудники сферы транспорта и логистики мечтают о зарплате 188 тысяч рублей в месяц, представители области юриспруденции — о 185 тысячах рублей, журналисты и работники медиаотрасли — о 183 тысячах.

Представители строительной отрасли и сферы недвижимости в качестве идеального видят доход в размере 180 тысяч рублей в месяц, банковские работники и финансисты — 175 тысяч, работники производства и агропрома — 171 тысячу рублей.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob привел результаты опроса, согласно которому для счастья среднестатистическому россиянину нужен доход в 205 тысяч рублей в месяц. Больше всего денег нужно москвичам — 250 тысяч рублей, ростовчанам — 205 тысяч рублей, а также жителям Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени — по 200 тысяч рублей. Рекрутер Ильгиз Валинуров заявил, что доход от 250 тысяч рублей действительно получают руководители компаний и топ-менеджеры, их заработная плата объясняется высоким уровнем ответственности.