Путин провел оперативное совещание Совбеза РФ Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза на тему развития инфраструктуры

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. На мероприятии обсуждались меры по повышению пожарной безопасности и развитию инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

У нас сегодня два вопроса. Один связан с развитием инфраструктуры, и я попросил подойти наших коллег [первого вице-премьера Андрея] Белоусова, [помощника главы государства Игоря] Левитина и [главу РЖД Олега] Белозерова. Но это второй вопрос, — сказал глава государства.

Первый же вопрос, по словам Путина, касался мер по повышению пожарной безопасности и снижения рисков возникновения ЧС в паводковый период. С докладом по данному вопросу выступил глава МЧС Алексей Куренков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил бывшего главу МВД страны Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. До этого Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета безопасности.

Перед этим президент России отправил в отставку первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ Юрия Аверьянова, который занимал пост с 2013 года. В Совбезе сообщили, что Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и перейдет на другую работу.