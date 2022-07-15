Путин провел очередное совещание с Совбезом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по вопросу обстановки в регионах. В ходе него с докладами выступили директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Уважаемые коллеги! Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации, — сказал Путин.

Известно, что на совещании Совбеза присутствовали премьер Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что эта и другие встречи главы государства в этот день будут непубличными.