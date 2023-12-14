Путин: продолжительность жизни в России в 2023 году вырастет до 74 лет

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Продолжительность жизни в России в последние годы растет, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции. По словам главы государства, в 2023 году показатель должен вырасти до 74 лет.

Есть такой интегрированный социальный показатель, как рост продолжительности жизни, — то, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Смотрите, динамика какая: 2021 год — продолжительность жизни в России 70,06 года. 2022 год — 72,73 года. А вот в 2023 году ожидается 74 года. Все-таки это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере государственной политики, — заявил Путин.

1 декабря в ходе обращения к участникам конгресса «Национальное здравоохранение» глава государства отметил, что достичь такого показателя по средней продолжительности жизни в стране удается благодаря ответственной работе правительства и медицинских учреждений. Путин подчеркивал, что это рекордный показатель.

Ранее заслуженный врач России Сергей Рябов рассказал, что максимальная продолжительность жизни, на которую рассчитан человеческий организм, по оценкам ученых, составляет примерно 160 лет. При этом он признался, что пока еще никто столько не прожил. По его словам, о вечной молодости и бессмертии говорить не приходится, поскольку процессы старения и умирания заложены в генах.