Назван максимальный возраст, на который рассчитан организм человека Инфекционист Рябов: организм человека рассчитан максимум на 160 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимальная продолжительность жизни, на которую рассчитан человеческий организм, составляет 160 лет, рассказал в беседе с NEWS.ru заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов. Он подчеркнул, что о вечной молодости и бессмертии говорить не приходится, поскольку процессы старения и умирания заложены в генах.

Я не вижу перспектив для бессмертной жизни с материалистической точки зрения. Понятия вечного двигателя нет... Если говорить про организм человека, то в генетическом материале запрограммирована продолжительность жизни, процесс старения заложен в наш генетический материал. Все наши ученые говорят о примерно 160 годах, хотя никто еще столько не прожил, — сказал специалист.

Он также отметил, что на сегодняшний день максимальный возраст составляет 122 года, хотя и учеными пока ставится под сомнение достижение этого показателя.

Врач добавил, что жизнь не бесконечна, и с этим следует смириться. Другое дело — как прожить отведенное нам время, но это, по его словам, уже относится к сфере качества жизни.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что за прошедший год продолжительность жизни в России рекордно выросла и сейчас составляет 72,8 года. Демограф Александр Синельников объяснил увеличение средней продолжительности жизни в стране тем, что пандемия коронавируса пошла на убыль. Он отметил, что пандемия принесла избыточную смертность, но вместе с тем внесла изменения в состав населения, сократив число хронически больных людей. Специалист также добавил, что несмотря на рост продолжительности жизни, к допандемийному показателю, который составлял 73,3 года, страна пока не вернулась.