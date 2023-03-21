Путин сообщил о рекордном товарообороте России и Китая Путин: товарооборота России и Китая в 2023 году превысит $200 млрд

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Товарооборот России и Китая в 2022 году достиг рекорда, несмотря на последствия пандемии коронавируса и санкционное давление, а в 2023 году превысит $200 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином. Глава государства также выразил надежду на рост экспорта российского продовольствия на китайский рынок, передает ТАСС.

Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг, товарооборот в 2022 году достиг исторически рекордной отметки — $185 млрд. Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в $200 млрд, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж, — сказал Путин.

Кроме того, президент России заявил, что страна готова поддержать китайский бизнес, который может заместить ушедшие из РФ предприятия.

Председатель КНР прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в первый день визита Путин и Си Цзиньпин проведут встречу тет-а-тет, а 21 марта состоятся официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.

Церемония официальной встречи президента Путина и Си Цзиньпина состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 21 марта. Оркестр исполнил государственные гимны России и КНР. В зале также присутствовали члены делегаций обеих стран. Лидеры прошли в зал Святой Екатерины на переговоры в узком составе.