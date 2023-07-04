Путин предложил направлять часть туристов в Крым через новые территории Путин поручил оценить идею направить часть туристов в Крым через новые территории

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, транспортным ведомством, МЧС и МВД оценить идею направить часть автомобильного потока туристов в Крым не по мосту, а через вошедшие в состав России территории, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что все меры безопасности для россиян, отправляющихся на отдых, должны быть строго соблюдены.

У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными службами, с федеральными службами, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД. Так, чтобы все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать, — сказал он.

Утром 3 июля в Telegram-канале оперштаба Кубани сообщили, что пробка на Крымском мосту со стороны Краснодарского края растянулась на 13 километров. Граждан призвали учитывать протяженность пробки и закладывать время на прохождение досмотра на дороге.

Сенатор Сергей Цеков порекомендовал автомобилистам, планирующим попасть на полуостров, закладывать дополнительные два-три часа на проезд по Крымскому мосту. Он пояснил в комментарии NEWS.ru, что примерно столько времени уйдет на продвижение по пробке. По словам сенатора, важно обеспечить безопасность передвижения транспорта по мосту.