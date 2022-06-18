Путин поздравил медиков с наступающим Днем медработника

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил российских медицинских работников с наступающим профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля. Отдельно глава государства поблагодарил медиков, спасающих жизни военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

От всей души поздравляю медицинских работников России с профессиональным праздником, который сегодня вместе с вами отмечает вся страна. Для нас, для всех граждан, это прежде всего возможность сказать самые теплые, сердечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии — лечить людей, защищать самое ценное — жизнь и здоровье человека, — указано в сообщении на сайте Кремля.

День медицинского работника отмечается в России каждый год в третье воскресенье июня. В 2022 году праздник будет отмечаться 19 июня.

В этот день Первый канал покажет награждение лучших врачей России в рамках совместной с Минздравом премии «Призвание». Церемонию начнут транслировать 19 июня в 19:19, ведущими выступят Елена Малышева и Александр Розенбаум. Награды разделены на несколько номинаций.