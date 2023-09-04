В России повышен возраст отсрочки от срочной службы для IT-специалистов Путин повысил возраст отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет

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Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении возраста отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний с 27 до 30 лет. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступит в силу с 1 января.

Внести в указ президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации» <...> изменение, заменив в пункте 2 слова «27 лет» словами «30 лет», — говорится в указе.

В начале августа стало известно, что Минцифры России готовит изменения в указ президента о мерах поддержки IT-отрасли, которые подразумевают увеличение до 30 лет возраста отсрочки для сотрудников аккредитованных компаний. Глава ведомства Максут Шадаев напомнил, что в действовавшем указе Путина прописана отсрочка для айтишников с 18 до 27 лет.

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