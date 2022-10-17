Путин поручил полностью финансировать фильмы для детей и подростков

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей и подростков, сообщается на сайте Кремля. Также он поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» во всех документах стратегического планирования. Согласно указу главы государства, на цифровые и мультимедийные проекты по духовно-нравственному воспитанию детей ежегодно будет выделяться 3,9 млрд рублей.

Помимо этого, в рамках школьной программы будет создан единый подход к преподаванию истории родного края. В следующем учебном году по поручению президента появится должность советника директора по воспитанию в профессиональных образовательных организациях России.

Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества, — указано в сообщении.

Президент ранее призвал укреплять и выстраивать в России суверенную систему образования и воспитания подрастающего поколения. По его словам, следует исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории. Он уточнил, что при этом не стоит бояться стандартизации учебников истории и обществознания.