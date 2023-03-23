Президент России Владимир Путин поручил принять меры, предусматривающие увеличение доли использования населением одноразовой бумажной упаковки, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Отмечается, что это необходимо в целях отказа от пластиковых изделий.
Правительству Российской Федерации: принять меры, предусматривающие ...развитие производства отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки, в том числе для обеспечения нужд оборонно-промышленного комплекса; увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий, — говорится в тексте поручения.
Ранее российское экологическое сообщество предложило обязать владельцев собак использовать бумажные пакеты вместо обычных пластиковых для сбора экскрементов своих питомцев. В организации отметили, что бумагу от таких пакетов в дальнейшем можно будет утилизировать в техногрунт. Также в РЭО уточнили, что собаки в России могут производить до 4 млн тонн экскрементов ежегодно.
Вице-премьер РФ по вопросам экологии Виктория Абрамченко ранее заявила, что пластика в океане будет больше, чем рыбы, если сохранятся нынешние темпы его потребления. Политик обвинила в происходящем потребителей, которые выбирают товары в индивидуальной упаковке, а бизнес, по ее словам, лишь монетизировал этот запрос.