Путин поручил использовать бумажную упаковку вместо пластика Путин поручил увеличить использование одноразовой бумажной упаковки для отказа от пластика

Президент России Владимир Путин поручил принять меры, предусматривающие увеличение доли использования населением одноразовой бумажной упаковки, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Отмечается, что это необходимо в целях отказа от пластиковых изделий.

Правительству Российской Федерации: принять меры, предусматривающие ...развитие производства отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки, в том числе для обеспечения нужд оборонно-промышленного комплекса; увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий, — говорится в тексте поручения.

Ранее российское экологическое сообщество предложило обязать владельцев собак использовать бумажные пакеты вместо обычных пластиковых для сбора экскрементов своих питомцев. В организации отметили, что бумагу от таких пакетов в дальнейшем можно будет утилизировать в техногрунт. Также в РЭО уточнили, что собаки в России могут производить до 4 млн тонн экскрементов ежегодно.

Вице-премьер РФ по вопросам экологии Виктория Абрамченко ранее заявила, что пластика в океане будет больше, чем рыбы, если сохранятся нынешние темпы его потребления. Политик обвинила в происходящем потребителей, которые выбирают товары в индивидуальной упаковке, а бизнес, по ее словам, лишь монетизировал этот запрос.