Путин подписал указ об образовании совета по обеспечению потребностей армии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции у Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Также был утвержден состав совета.

В целях усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции постановляю: образовать координационный совет при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, — говорится в документе.

Ранее Путин поручил ввести средний уровень реагирования в граничащих с Украиной регионах. Мера касается Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Глава государства также объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Президент напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения и теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.