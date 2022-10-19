Путин ввел средний уровень реагирования в восьми регионах Путин поручил ввести средний уровень реагирования в восьми граничащих с Украиной регионах

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 19 октября поручил ввести средний уровень реагирования в граничащих с Украиной регионах. Речь идет о Крыме, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим (средний уровень реагирования), — говорится из указа президента.

В рамках указа главы субъектов наделяются полномочиями по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти и местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочиями по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Власти вышеназванных регионов должны будут усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов, а также обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. На них также введут особый режим работы. Кроме того, власти должны будут осуществлять контроль за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях власти должны будут провести временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений.

В регионах также займутся введением и обеспечением особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней. Кроме того, в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях появится ограничение движения транспортных средств, также будет осуществляться их досмотр.

Путин на заседании Совбеза также объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Президент напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения и теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.