Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Во время заседания Совбеза глава государства отметил, что до вступления четырех регионов в состав России там уже действовал режим военного положения. Путин подчеркнул, что теперь данный режим необходимо оформить в рамках российского законодательства.

В ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав РФ действовал режим военного положения. Сейчас нам необходимо оформить в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах РФ, — заявил Путин.

Согласно указу российского главы, который опубликован на сайте правовой информации, на территориях субъектов РФ в соответствии с федеральным законом «Об обороне» будут созданы штабы территориальной обороны.

Помимо этого, Путин поручил создать специальный Совет во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным для координации работы по повышению безопасности в стране. Он подчеркнул, что решением задач по обеспечению специальной военной операции на Украине занимаются не только профильные силовые ведомства но и вся система госуправления.