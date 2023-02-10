Путин поблагодарил дипломатов за срыв планов Запада Путин отметил роль дипломатов в срыве планов Запада по изоляции России

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подчеркнул роль российских дипломатических работников в срыве планов стран Запада по изоляции страны, следует из поздравительной телеграммы главы государства сотрудникам и ветеранам российского МИД, опубликованной на сайте Кремля. Приоритетами в работе дипломатии российский лидер назвал защиту прав россиян за рубежом и борьбу с неонацизмом.

Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества — государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки, — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что в условиях гибридной войны использовать дипломатию крайне важно для защиты суверенитета и нацбезопасности.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на аналитиков сообщила, что вопреки огромному количеству западных санкций, российская экономика в значительной степени вернулась к уровню до февраля 2022 года. В материале издания ставится под сомнение эффективность ограничений, которые были введены против Москвы. Отмечается, что многие европейские страны с трудом снизили свою энергозависимость от российских углеводородов.