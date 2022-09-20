Путин объяснил, в каком направлении движется мир Путин: в мире происходит трансформация и движение к многополярности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

В настоящее время происходит трансформация мироустройства и мир движется к многополярности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии приема верительных грамот у новых послов в РФ в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Он также подчеркнул, что уходу к многополярности сопротивляются те, кто хочет сохранить гегемонию.

Ваша работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства, — обратился глава государства к послам.

Он добавил, что движение к многополярному миру является стратегическим вектором мировой политики, что подтвердил состоявшийся в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Также в ходе церемонии Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса, несмотря на брошенные ей вызовы. В то же время, по словам главы государства, страна как постоянный член Организации Объединенных Наций будет продвигать объединительную международную повестку.