Путин назвал условие для начала диалога с Японией Путин: РФ готова начать диалог с Японией после смены Токио позиции по Украине

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Возобновление российско-японского диалога возможно при условии смены Токио позиции по украинскому конфликту, указал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, сообщает пресс-служба Кремля. По его словам, сейчас для продолжения переговоров между странами нет условий.

Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий и прежде всего с японской стороны, — обратил внимание российский лидер.

При этом Россия не делала никаких шагов для затруднения двустороннего диалога, напомнил Путин. Со стороны Японии неоднократно звучали заявления о желании добиться стратегического поражения Москвы, уточнил президент.

Япония присоединилась к призывам добиться стратегического поражения России, и вы думаете, что это хорошие условия для проведения переговоров по мирному урегулированию? — задался вопросом глава государства.