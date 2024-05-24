Токио расширило антироссийские санкции Япония обвинила РФ в закупках оружия у КНДР и расширила санкции

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

МИД Японии опубликовал расширенный список лиц, попавших под антироссийские санкции на фоне очередных бездоказательных обвинений в закупке оружия у КНДР. В перечень рестрикций, который начнет действовать с 24 мая 2024 года, вошли девять юрлиц и одно физлицо из России, а также два юрлица с Кипра.

Сообщается, что под запретительные меры и заморозку активов в случае их обнаружения попал генеральный директор государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик. В санкционные списка была включена сама авиакомпания, военный полигон Ашулук и командование военно-транспортной авиации РФ. Также ограничения были введены в отношении кипрских компаний IBEX Shipping и Azia Shipping.

Москва примет контрмеры, если власти Японии отменят девятую статью конституции, провозглашающую отказ от войны и применения армии для разрешения международных конфликтов, заявила ранее директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. По ее словам, в Японии пытаются пересмотреть послевоенную конституцию.

Воробьева добавила, что российская сторона не собирается выступать инициатором восстановления политических контактов с Японией в нынешних условиях. По ее утверждению, Москва ждет встречные шаги со стороны Токио.