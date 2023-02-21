Сергей Князев

Путин назвал сумму, потраченную Западом на снабжение Киева оружием Путин: Запад уже потратил более $150 млрд на пособничество Киеву и снабжение его оружием

21 февраля 2023 в 12:24

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе