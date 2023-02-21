Запад уже потратил более $150 млрд на пособничество Киеву и снабжение его оружием, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Трансляция послания ведется на YouTube. По его словам, Запад также не жалеет средств на поощрение смуты и перевороты в других странах по всему миру.
[Запад] уже потратил более $150 млрд на пособничество Киеву и снабжение его оружием, — подчеркнул президент.
При этом Путин отметил, что по данным Ассоциации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны G7 выделили за 2020–2021 годы всего около $60 млрд. На этом фоне разговоры о борьбе с бедностью, устойчивом развитии и экологии выглядят довольно странно, заметил глава РФ.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил мнение, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Дипломат назвал США главным дирижером и выгодоприобретателем украинского кризиса. Рябков указал на то, что в США рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей военной продукции.
Между тем бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева. Он уверен, что Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников, если Россия в ближайшие дни начнет наступление.