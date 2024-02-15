Путин назвал самого выгодного для России президента США Путин назвал Байдена самым выгодным для России президентом США

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Действующий глава Белого дома Джо Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Дональд Трамп, заявил российский лидер Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину. По его мнению, демократ является более «опытным и предсказуемым» политиком, передает пресс-служба Кремля.

Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. <...> Я думаю о том, что в США набирает обороты внутриполитическая кампания — предвыборная. Она приобретает все более и более острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс, — подчеркнул Путин.

Также Путин отметил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья Байдена, так как он не квалифицированный врач. Глава государства вспомнил, что встречался с американским лидером в Женеве три года назад. Тогда некоторые уже говорили, что политик недееспособен, но ничего такого российский глава, по его словам, не увидел. Тогда они оба, признался Путин, порой заглядывали в свои бумаги, и в этом не было ничего странного.

Ранее Путин подтвердил готовность России работать с любым лидером США. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства пояснил, что Москва готова сотрудничать с тем президентом, которого выберут американцы.