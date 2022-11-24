Путин назвал расчеты одной из линий атак в условиях ограничений Путин заявил, что системы международных платежей контролируют монополисты

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что система глобальных финансовых расчетов контролируется узким клубом государств, которые установили монополию в данной сфере. В ходе конференции «Сбербанка» по искусственному интеллекту он отметил, что своими действиями монополисты наносят урон не только другим участникам рынка, но и себе.

Сегодня система международных платежей дорогостоящая, система ее корреспондентских счетов и регулирование находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп. По сути, они хозяева жизни. Они реально монопольно все контролируют, — процитировали Путина на сайте Кремля.

Президент напомнил о существовании системы хавала, которая в течение сотни лет выполняла функции международных расчетов. По словам Путина, суть данной системы заключается во взаиморасчетах между брокерами из разных стран. Глава государства подчеркнул, что на базе технологий цифровых валют можно создать новую международную платежную систему, которая будет более удобной и безопасной.

Как сказали бы сейчас, по клиринговой схеме. На базе технологий цифровых валют и распределенных реестров можно создать новую систему международных платежей, причем гораздо более удобную, но при этом полностью безопасную для участников и полностью независимую от банков и вмешательства третьих стран, — предложил Путин.

Ранее президент России выразил надежду, что Запад прекратит использовать «экономический эгоизм» и незаконные санкции в отношении других стран. По его словам, которые приводит ТАСС, примером тому может служить политика Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая оказывает содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем. Путин также указал на системные ошибки ведущих мировых экономик.