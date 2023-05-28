Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм Президент России Путин: пограничники являются потомки поколения, которое сокрушило нацизм

Фото: Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер отметил, что пограничники — потомки поколения, победившего нацизм, и сегодня честно также достойно исполняют свой долг.

Вы осуществляете пограничный контроль и охрану морских ресурсов, вносите весомый вклад в реализацию международных интеграционных проектов и развития приграничного сотрудничества, ведете борьбу с транснациональной преступностью и контрабандой, пресекаете диверсии и террористические акты, — заявил Путин.

Президент добавил, что служба по защите границ страны всегда была ответственной и уважаемой, и на основе этого профессионального праздника лежат вековые героические традиции смелости и благородства, преданности Отечеству и народу.

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что с началом спецоперации на российско-украинском участке госграницы обострились угрозы военного характера, общее количество обстрелов российской территории превысило две тысячи случаев. Он отметил, что в связи с этим были приняты дополнительные меры по укреплению пограничной безопасности.