Путин назвал особенно важным контроль за ценами в России

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Владимир Путин и Максим Шаскольский

Президент России Владимир Путин назвал особенно важным контроль за ценами в стране, передает ТАСС. На встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским глава государства заявил, что на данный момент инфляция держится в определенных рамках и имеет тенденцию к снижению.

У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — контроль за ценами. Сейчас это особенно важно, — сказал Путин.

6 декабря глава государства сообщил, что уровень инфляции в РФ оказался ниже, чем был до проведения специальной военной операции на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции против РФ наносят очевидный вред европейским странам. По его мнению, отрицать это непрофессионально.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что инфляция в России по итогам прошлого года равняется около 12%. По его словам, правительству удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность, а ожидания относительно инфляции были гораздо выше.

Ранее Силуанов заявил, что ведомство контролирует уровень инфляции в стране. По его словам, госзаимствования на рынке не оказывают влияния на рост и динамику изменения цен. В свою очередь экономист Александр Арский заявил, что России удалось стабилизировать экономику в условиях кризиса и спецоперации и избежать инфляции в 60%.