Силуанов назвал уровень инфляции в России по итогам года Силуанов: инфляция в России по итогам года составит около 12%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Инфляция в России по итогам года составит около 12%, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, правительству удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность, а ожидания относительно инфляции были гораздо выше.

Мы справились с инфляцией. И по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания были, конечно, изначально гораздо выше, — сказал Силуанов.

Ранее Силуанов заявил, что ведомство контролирует уровень инфляции в стране. По его словам, госзаимствования на рынке не оказывают влияния на рост и динамику изменения цен. В свою очередь экономист Александр Арский заявил, что России удалось стабилизировать экономику в условиях кризиса и спецоперации и избежать инфляции в 60%. Эксперт добавил, что инфляция в стране продолжит свое снижение, а показатель в 2022 году достигнет отметки в 12–13%.

6 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что уровень инфляции в РФ оказался ниже, чем был до проведения специальной военной операции на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что санкции против РФ наносят очевидный вред европейским странам. По его мнению, отрицать это «непрофессионально».