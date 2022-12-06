Путин: инфляция в России сейчас ниже, чем до СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Сейчас в России уровень инфляции ниже, чем был до проведения специальной военной операции на Украине, заявил президент страны Владимир Путин. Он высказался на этот счет в ходе встречи с руководителем «Деловой России» Алексеем Репиком, передает РИА Новости.

Сейчас она ниже, чем до начала специальной военной операции, — заметил Путин.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент говорил, что целью СВО является защита «людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду». Кроме того, в планы Москвы входит «денацификация и демилитаризация Украины».

СВО привела к введению беспрецедентных антироссийских санкций. Ограничительные меры коснулись политиков, бизнеса, спорта, банков и транспортной сферы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что санкции против РФ наносят очевидный вред европейским странам. По его мнению, отрицать это «непрофессионально».

Песков признал, что ограничения вызывают трудности для Москвы, однако они не носят критического характера. Он подчеркнул, что российская экономика адаптируется к рестрикциям и специалисты это «прекрасно видят».