Путин назвал «хотелками» прогнозы Запада о скором уходе от углеводородов

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал «хотелками» прогнозы Запада об отказе от углеводородов. Во время встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами глава страны заявил, что Россия сохранит лидерские позиции в энергетике, даже если это действительно произойдет, передает ТАСС,

Даже тогда, когда углеводороды будут реально уходить, — а не как сегодня хотелки там у кого-то на Западе, — то если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции [в энергетике], — сказал Путин.

Он обсудил планы создать высокотемпературный газовый реактор нового типа, где для охлаждения будет использоваться не вода, а гелий. По словам участников встречи, такие реакторы — ключ к получению водорода с низким углеродным следом. Россия же, как считает президент, имеет все возможности для этого.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе хотят решить проблему энергетического кризиса с помощью выделения средств на создание рынка водородного топлива в ЕС. По её словам, для этих целей будет выделена сумма в €3 млрд.