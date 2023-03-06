Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева на должность замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний. Также Гиричев был освобожден от должности главы УФСИН по Владимирской области.
Назначить генерал-майора внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в документе.
Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании института пробации в отношении осужденных на территории России. Соответствующая инициатива опубликована в думской электронной базе. В пояснительной записке к документу сказано, что проект коснется осужденных или отбывших ранее наказание лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.