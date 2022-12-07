Путин наградил орденом Мужества посмертно депутата ДНР Пирогову

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Мария Пирогова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно депутата парламента ДНР Марию Пирогову, соответствующий указ размещен на сайте правовой информации. О гибели Пироговой стало известно 6 декабря. Девушка получила смертельные ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил смерть в общей сложности четырех человек в результате обстрела.

За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну — депутата Народного Совета ДНР — парламента ДНР, волонтера (посмертно), — сказано в документе.

Пирогова стала депутатом парламента ДНР в 2018 году. Она посещала города Донбасса с гуманитарными миссиями. Кроме того, Пирогова вела свой Telegram-канал, где рассказывала о помощи пострадавшим в ходе конфликта.

Ранее в Верховном суде ДНР сообщили о гибели судьи Военного суда республики Виктора Исаева при обстреле Донецка. Гибель мужчины в инстанции назвали невосполнимой и тяжелой утратой для всего местного судейского корпуса.