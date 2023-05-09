Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер-министром Армении после парада Победы на Красной площади отправился в Александровский сад. Там они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Каждый из политиков возложил букет к Вечному огню, а военнослужащие Кремлевского полка от их имени – венки к стелам городов-героев. После этого российский лидер пообщался с пришедшими к памятнику ветеранами.

Могила Неизвестного Солдата - общенациональный мемориал воинской славы. Он включает в себя Вечный огонь, аллею городов-героев (Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск) и стелу в честь городов воинской славы.