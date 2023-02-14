Путин и Алиев обсудили ситуацию на Южном Кавказе

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Южном Кавказе, а также отметили важность обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Помимо этого, главы государств оценили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества Москвы и Баку.

Рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне, — указано в сообщении.

Ранее главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили важность скорейшего возобновления работы по осуществлению трехсторонних договоренностей, в том числе согласование параметров мирного договора между Баку и Ереваном.

В ходе переговоров Лавров и Мирзоян затронули вопросы разблокировки всех транспортных и экономических связей в регионе, а также делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Кроме того, Мирзоян поднял тему блокировки Лачинского коридора и ежедневно углубляющегося кризиса в Карабахе. Армянский министр подчеркнул важность безоговорочного соблюдения положений трехсторонних договоренностей.