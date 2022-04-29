Заявление Варшавы о ненужности «голубого топлива» из России противоречит получению российского газа по реверсу из Германии, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Он указал на то, что после официального отказа покупать российский газ Польша ежедневно получает по реверсу из Германии те же объёмы топлива, что ранее приобретала у России.

При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть?задался вопросом он.

Как отметил сенатор, Германии теперь «тем более» нужно топливо из России, «а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит».

В конце апреля «Газпром» приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. Также компания предупредила другие страны, что сократит транзит через них, если София и Варшава будут незаконно отбирать топливо. Позднее в «Газпроме» отметили, что Польша продолжила покупать российский газ, но уже не напрямую, а реверсом из Германии.

Ранее бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев заявил, что страну ожидает хаос и разорение после прекращения поставок российского природного газа из-за отказа выполнять подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ. Речь идёт об отказе властей республики платить за поставки российского газа в рублях. Политик отметил, что «Газпром» полностью прекратил поставки газа в страну. При этом премьер Болгарии Петков назвал такое решение «Газпрома» рэкетом и шантажом. 