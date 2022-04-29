Пушков посмеялся над словами Польши о ненужности российского газа

Алексей Пушков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление Варшавы о ненужности «голубого топлива» из России противоречит получению российского газа по реверсу из Германии, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Он указал на то, что после официального отказа покупать российский газ Польша ежедневно получает по реверсу из Германии те же объёмы топлива, что ранее приобретала у России.

При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть? — задался вопросом он.

Как отметил сенатор, Германии теперь «тем более» нужно топливо из России, «а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит».

В конце апреля «Газпром» приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. Также компания предупредила другие страны, что сократит транзит через них, если София и Варшава будут незаконно отбирать топливо. Позднее в «Газпроме» отметили, что Польша продолжила покупать российский газ, но уже не напрямую, а реверсом из Германии.

Ранее бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев заявил, что страну ожидает хаос и разорение после прекращения поставок российского природного газа из-за отказа выполнять подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ. Речь идёт об отказе властей республики платить за поставки российского газа в рублях. Политик отметил, что «Газпром» полностью прекратил поставки газа в страну. При этом премьер Болгарии Петков назвал такое решение «Газпрома» рэкетом и шантажом.