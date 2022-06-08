Прямой линии с Путиным в июне не будет Песков заявил, что прямая линия с Путиным в июне не состоится

В июне ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным не состоится, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что сроки проведения мероприятия пока не определены, но раньше июля ожидать не стоит. Представитель Кремля добавил, что по этой причине не будет и диалога с жителями Донбасса и военными в ходе мероприятия, передает ТАСС.

Прямая линия не может состояться в этом месяце. Также не может случиться вторая часть сказанного вами, — сказал он.

По словам Пескова, «рутинная подготовка» к прямой линии все же ведется, но пока неизвестно, когда она состоится. Он подчеркнул, что это очень сложное и с технической, и с содержательной точки зрения мероприятие.