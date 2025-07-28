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28 июля 2025 в 17:10

«Пристальное внимание»: в Госдуме отреагировали на гимн «Талибана»

Депутат Чепа призвал обратить внимание на слова о русских в гимне «Талибана»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Афганистан во главе с «Талибаном» должен относиться к дружбе с Россией как подобает, заявил в эфире радио «Говорит Москва» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал гимн «Талибана», в котором есть строчки: «Посмотри на груды черепов, вот что осталось от русских!»

Надо обратить на это (гимн «Талибана». — NEWS.ru) самое пристальное внимание. Потому что если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться как подобает, — сказал Чепа.

Он также рассказал, что шесть месяцев назад посетил Афганистан. Моджахеды, по словам депутаты, настроены на контакты и в настоящее время поддерживают отношения с ближайшими соседями России.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров и исполняющий обязанности руководителя внешнеполитического ведомства Афганистана Амир Хан Муттаки в ходе телефонного разговора отметили взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества двух государств. Речь идет о торгово-экономической области и сфере укрепления региональной безопасности.

До этого Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России. Временный поверенный Афганистана в РФ заявил, что это создает лучшие условия для сотрудничества двух стран.

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