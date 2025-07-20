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Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 11:23

Предотвращена атака ВСУ на российский регион

Губернатор Миляев: над Тульской областью сбит беспилотник ВСУ

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Беспилотник ВСУ был уничтожен утром 20 июля над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, дрон уничтожили силы ПВО. Никто в результате атаки не пострадал.

Силы ПВО Минобороны РФ утром отразили атаку БПЛА. Один вражеский беспилотник уничтожен. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, — сказано в публикации.

По его словам, опасность атаки БПЛА в регионе еще сохраняется. Жителям губернатор посоветовал быть бдительнее и в случае чего обращаться в экстренные службы. По данным Минобороны, ночью над Тульской областью были уничтожены восемь БПЛА. Данных об очередной атаке оборонное ведомство пока не опубликовало. Всего же в ночные часы было сбито 93 дрона ВСУ. Утром было уничтожено еще пять вражеских БПЛА.

Тем временем стало известно, что жители Курской области, чьи дома стали непригодными к проживанию из-за атак ВСУ, получат значительную доплату. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн объявил о дополнительных выплатах по 195 тысяч рублей на каждого члена семьи.

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