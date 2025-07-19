Курянам за разрушенные ВСУ дома выделят почти 200 тысяч рублей

Курянам за разрушенные ВСУ дома выделят почти 200 тысяч рублей Хинштейн: пострадавшие от атак ВСУ куряне получат по 195 тысяч рублей на каждого

Жители Курской области, чьи дома стали непригодными к проживанию из-за атак ВСУ, получат значительную доплату, сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Он объявил о дополнительных выплатах по 195 тысяч рублей на каждого члена семьи. Эти средства поступят из областного бюджета.

Решение касается собственников, которые уже получили федеральную выплату в 150 тысяч рублей и не могут жить в поврежденном жилье. Доплата рассчитана как компенсация на три месяца (по 65 тысяч рублей ежемесячно) и предназначена для покупки утраченного имущества.

Поддержка распространяется на пострадавших от атак с 6 августа 2024 года, чьи дома находятся за пределами отселенных приграничных территорий. Всего такую доплату получат 334 человека.

Такое решение считаю справедливым, поскольку собственники отдельных квартир полностью утратили все свое имущество. Деньги понадобятся людям на покупку мебели, техники и необходимых предметов быта, — добавил врио главы региона.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают атаки на стыке Курской и Сумской областей, однако прорвать линию обороны армии РФ не удается. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, речь идет о боевых действиях в Теткинском и Глушковском районах.