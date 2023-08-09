Правительство отказалось снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей

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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект сенатора Андрея Кутепова, предлагавшего снизить стоимость ОСАГО для отечественных автомобилей в зависимости от уровня локализации производства транспортного средства на территории России, сообщает ТАСС. Член Совфеда предлагал снизить стоимость страховки, если степень локализации комплектующих российских автомобилей превышает 600 баллов.

Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект, — цитирует агентство проект заключения.

В документе отмечается, что предельные размеры базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов устанавливаются Центробанком, а законом не предусмотрены выплаты компенсаций в некоторых ситуациях. В том числе, в нем отсутствуют определения ряда понятий, таких как «локализация производства транспортного средства». Положения, предложенные сенатором Кутеповым, «не соответствуют принципу правовой определенности», подчеркивается в проекте заключения комиссии.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня. Документ предусматривает уменьшение минимального срока действия полиса, разделяя договоры на два вида. ОСАГО будет действовать как в течение года с возможностью установить период использования от трех месяцев, так и в течение более короткого времени — от одного дня до трех месяцев.