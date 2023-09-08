Появились кадры встречи Лаврова с премьером Бангладеш Глава МИД России Лавров встретился в Дакке с премьер-министром Бангладеш Хасиной

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале кадры со встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с премьером Бангладеш Шейх Хасиной. На снимке они пожимают друг другу руки.

После этого Ларов посетил дом-музей лидера борьбы за независимость, отца-основателя Бангладеш Муджибура Рахмана. Там он возложив венок к мозаичному портрету политика и оставил запись в книге для гостей, отметив дружественные взаимовыгодные отношения между Москвой и Даккой.

Лавров прибыл в столицу Бангладеш со своим первым визитом 7 сентября. В Дакке он и его бангладешский коллега Абдулкалам Абдул Момен обсудили вопросы развития двусторонней торговли, реализацию проекта атомной электростанции «Руппур» и гуманитарные вопросы.

Ранее стало известно, что Лавров будет представлять Россию на саммите «Большой двадцатки», который состоится 9–10 сентября в Нью-Дели. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление президента России Владимира Путина на по видеосвязи не планируется — глава МИД РФ возьмет на себя всю основную работу.