«Потеряли ориентиры»: Лавров о планах Лондона передать ВСУ снаряды с ураном Лавров: Лондон подрывает стабильность в мире своими планами поставить ВСУ снаряды с ураном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Ларов

Британские власти потеряли ориентиры в оказании военной поддержки Украины и своими действиями подрывают стабильность во всем мире, заявил в эфире телеканала «Россия-1» глава МИД России Сергей Лавров. Таким образом он прокомментировал планы Лондона поставить ВСУ боеприпасы с обедненным ураном.

Я ничему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий, в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире, — сказал Лавров.

Он добавил, что англосаксы давно возомнили себя гегемоном в мире и хотят эту гегемонию всеми силами сохранить. Для этого они готовы идти не просто на риски, но и на нарушения международного гуманитарного права и на военные преступления.

О намерении Лондона передать ВСУ снаряды с ураном ранее заявила замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди. Сроки поставок Украине таких боеприпасов и их количество она не уточнила.

Военный эксперт Василий Дандыкин призвал не драматизировать намерение британских властей. По его мнению, применение украинскими войсками таких снарядов не приведет к вспышкам онкологических заболеваний среди мирного населения. Он также добавил, что новым российским танкам эти снаряды «ничего особо сделать не могут».