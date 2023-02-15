«Попытка перекроить Сербию»: Захарова высказалась о поздравлении Байдена Захарова высказалась о поздравлении Вучича от Байдена

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Вашингтон не скрывает попыток переделать Сербию под себя, изменить менталитет ее граждан и перекроить ее границы, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на поздравительную телеграмму, которую президент США Джо Байден направил главе сербского государства Александру Вучичу. Послание приурочено к Дню государственности.

Это открытая попытка переделать страну под Соединенные Штаты Америки. Ни под какой не Евросоюз, потому что они очень часто прикрываются евроинтеграционным будущим Белграда, говоря, что для этого нужно предпринять такие-то шаги. На самом деле речь идет о попытке Вашингтона переделать, перекроить Сербию – не только внутри, но и с точки зрения границ. Речь идет о полном отделении Косова де-юре и де-факто, – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД также считает, что коллективный Запад во главе с США пытается заставить Сербию официально признать независимость Косова. Кроме того, Соединенные Штаты не признают ценностей и традиций Сербии.

Они [власти США] не могли принять менталитет, философию, сознание, ценности, традиции этих людей. Точно так же они стараются переделать людей на Балканах, в частности, в Сербии. Поэтому то, как, на мой взгляд, по-хамски президент США «поздравил» Сербию, говорит о многом, — заявила Захарова.

В поздравлении Байден предложил Вучичу «призвать Россию к ответу» за проводимую специальную военную операцию на Украине, так как последнее время США и Сербия тесно сотрудничают по ряду направлений. Также президент Соединенных Штатов заверил, что страна продолжит поддерживать вступление Сербии в ЕС и диалог о нормализации отношений с Косово под эгидой ЕС.