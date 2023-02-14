Байден предложил Вучичу вместе «призвать Россию к ответу» Байден поздравил Вучича с Днем государственности Сербии и призвал объединиться в борьбе против Кремля

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден направил поздравление ко Дню государственности Сербии главе страны Александру Вучичу, где предложил «призвать Россию к ответу» за проводимую специальную военную операцию. Администрация Вучича опубликовала телеграмму главы США.

За последние несколько лет Сербия и Соединенные Штаты вместе работали над диверсификацией источников энергии и укреплением экономического сотрудничества, создавая лучшее будущее для наших граждан. Вместе мы должны продолжать поддерживать народ Украины и привлекать Россию к ответственности за ее несправедливую и неспровоцированную войну против Украины, — говорится в послании от Байдена.

Также президент Соединенных Штатов заверил, что страна продолжит поддерживать путь Сербии к вступлению в ЕС и диалог о нормализации отношений с Косово под эгидой ЕС.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО пытаются «надломить политическую волю сербского руководства и первым делом заставить его подключиться к санкционному режиму против России». При этом, по ее словам, Белград продолжает придерживаться стратегии сохранения отношений с Россией.

До этого Вучич отметил, что Сербии все-таки придется ввести санкции против России из-за давления западных партнеров. При этом он уточнил, что постарается максимально отсрочить этот момент.