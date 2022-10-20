Полянский оценил возможность продления зерновой сделки Полянский: продление зерновой сделки зависит от выполнения договоренностей по России

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что перспективы продления зерновой сделки выглядят не слишком оптимистичными. По его словам, часть договоренностей, касающихся экспорта продовольствия и удобрений из России, исполняется совсем не так, как договоренности по украинскому зерну, сообщает РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что пока в Москве от зерновой сделки «получили очень мало». Не исполняются вещи, «которые нам обещали», отметил он. Поэтому и практические результаты оказались очень скромными.

Мы ожидаем, что будет исполняться то, что нам обещалось во второй части сделки, то, чем пренебрегают западные страны. Мы хотим, чтобы наша часть сделки исполнялась так же, как украинская, — заключил дипломат.

Ранее помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила, что в Вашингтоне не возражают против поставок на мировой рынок российского зерна и удобрений. На эту сферу санкции США распространятся не будут, сказала она. Донфрид добавила, что у США нет «озабоченностей» касательно экспорта из России зерна или удобрений.