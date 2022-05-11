Политолог рассказал, что делать с американским оружием на Украине Политолог Светов призвал уничтожать американское оружие на Украине

Фото usmilitary/flickr.com

Современное оружие, которое будет поставлено Соединёнными Штатами на Украину, должно быть уничтожено, считает политолог Юрий Светов. По его мнению, кадры с уничтожением западного вооружения должны стать достоянием общественности, передаёт «360».

Если Министерство обороны сообщает, что на разного рода площадках уничтожено поставленное на Украину оружие, то надо кадры все эти, с бирками оружия Германии, США или Великобритании, делать достоянием общественности. Чтобы люди видели, что поставленное на Украину оружие уничтожено, а деньги налогоплательщиков идут для того, чтобы превращать это оружие в лом в ходе спецоперации, — заверил Светов.

Он считает, что Вашингтон подписал закон о ленд-лизе для Украины, чтобы затянуть спецоперацию на как можно более долгий срок. Светов предположил, что американское оружие может поднять боевой дух украинских военных и даже стать серьёзным препятствием для армии РФ. Политолог подчеркнул, что в любом случае главной задачей для Москвы является освобождение Луганской и Донецкой народных республик.

Это освобождение ЛНР и ДНР, дальше — денацификация и демилитаризация Украины. Этого ждет общество, что намеченные президентом цели будут реализованы, а всё остальное — от лукавого, — резюмировал Светов.

Ранее военный обозреватель Александр Артамонов заявил, что России следует опасаться поступления на Украину американских беспилотников Switchblade и Black Hornet, так как в стране пока не разработали аналогичного оружия для борьбы с противником. По его словам, «Чёрный шершень» (Black Hornet) весит всего 35 граммов и используется для передачи разведданных.