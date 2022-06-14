Поклонская получила новую должность Поклонскую назначили на должность советника Генпрокурора России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Поклонская

Экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская сообщила в своем Telegram-канале, что ее назначили на должность советника Генерального прокурора России Игоря Краснова. Она подчеркнула, что больше не будет вести соцсети и публичную деятельность, а полностью посвятит себя новой работе.

Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ», — написала Поклонская.

Накануне президент России Владимир Путин освободил Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества. Этот пост она занимала с февраля 2022 года. В обязанности Поклонской входила защита прав россиян в других странах и управление в сфере культуры.

Осенью 2021 года она была назначена на должность посла России в Кабо-Верде, но к обязанностям так и не приступила в связи с изменившимися личными обстоятельствами.